Сегодня в столице работают более 3500 спортивных наставников

В понедельник, 30 октября, россияне отмечают День тренера. Столичных тренеров поздравил с профессиональным праздником мэр Сергей Собянин.

"Тренер – очень уважаемая профессия в Москве",

– подчеркнул мэр. Он рассказал, что сейчас за подготовку столичных спортсменов отвечают больше 3500 специалистов, из них 304 человека носят почетное звание "Заслуженный тренер России".

Более 8000 учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности работают с детьми в школах и колледжах. Многие помогают поддерживать активный образ жизни пожилым людям, например, ведут группы по йоге, борьбе, гимнастике в центрах "Московское долголетие".

"Поздравляю всех с профессиональным праздником и желаю успехов вам и вашим ученикам!",

– обратился Сергей Собянин к московским тренерам в своем телеграм-канале.

Ранее мэр Москвы распорядился ускорить строительство спорткомплекса "Горизонт" в Зеленограде.