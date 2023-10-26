Спорткомплекс "Горизонт" в Зеленограде будет достроен в 2024 году – Собянин

В течение трех лет в Москве появится более 50 новых спортивных объектов

Спортивный комплекс "Горизонт" откроется в районе Крюково Зеленоградского округа в начале 2025 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Спорткомплекс на Середниковской улице уже строится, стены и перекрытия готовы, сейчас монтируют крышу и окна. Для жителей Зеленограда это долгожданный объект, поэтому на личной встрече с мэром было высказано пожелание немножечко ускориться. Градоначальник пообещал, что спорткомплекс будет достроен раньше запланированного.

"По обращению Валентины Бровко поручил закончить строительство "Горизонта" к концу следующего года и ввести в эксплуатацию в начале 2025 года",

– написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что в зеленоградском "Горизонте" будет два бассейна, тренажерный зал. Рядом оборудуют удобную парковку, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Территория вокруг тоже будет благоустроена.

Всего, по словам мэра, в период 2023–2025 г.г. планируется построить в Москве более 50 разнообразных объектов для занятий физкультурой и спортом.

Ранее Сергей Собянин дал поручение ускорить открытие нового детского сада в Коммунарке.