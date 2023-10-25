Собянин: Арбатско-Покровскую линию метро продлят в район Гольяново

В ближайшие годы в Москве появится почти 40 новых станций метрополитена

Жители столичного района Гольяново скоро получат станцию метро в шаговой доступности. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Решено, что это будет станция мелкого заложения. Строить ее будут открытым способом в котловане глубиной около 17 метров. Четыре выхода будут организованы по обе стороны Уссурийской улицы. Они будут оснащены лифтами для маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками.

Площадкой для строительства выбран центр района – станция расположится на Уссурийской улице, неподалеку от ул. Сахалинская. Таким образом жители северных и восточных кварталов Гольяново смогут дойти до метро спокойным шагом за 10-15 минут или проехать пару остановок на автобусе.

В то же время жителям кварталов вдоль Щелковского шоссе по-прежнему будет ближе добираться до станций "Щелковская" или "Черкизовская", но пользоваться ими станет удобнее, поскольку часть пассажиропотока возьмет на себя "Гольяново".

"Сегодня район Гольяново переживает, по сути, второе рождение. На месте бывших промзон возводятся современные жилые кварталы. По границе прошла трасса МСД, рядом открыт вокзал "Восточный". И новая станция метро будет очень кстати",

– написал в своем блоге Сергей Собянин. Он добавил, что длина нового участка синей ветки составит 2,6 км. Всего же в планах московского метростроя на ближайшие годы – возведение порядка 40 новых станций.

Ранее Собянин сообщил о благоустройстве территории возле 11 станций МЦД.