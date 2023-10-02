Особое внимание уделяется созданию комфортной среды для маломобильных граждан

Москва не просто расширяет транспортно-дорожную сеть, открывая новые станции метро и МЦД. Большое внимание уделяется созданию комфортной среды для пассажиров, пешеходов и просто жителей прилегающих районов. Так, комплексные работы по благоустройству сейчас ведутся вокруг 11 станций Московских центральных диаметров: Внуково, Кокошкино, Крекшино, Минская, Очаково, Переделкино, Поклонная, Санино (МЦД-4), Марьина Роща, Трикотажная (МЦД-2) и Зеленоград – Крюково (МЦД-3).

"Особое внимание – созданию комфортной и доступной среды, в том числе для маломобильных пассажиров, пожилых людей, родителей с колясками и путешественников с багажом",

– подчеркнул в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

По его словам, возле большинства этих станций основные работы уже завершены. Там обновили тротуары и проезжую часть, установили современные фонари. Где возможно, оборудовали детские площадки, установили лавочки для отдыха. В целом, осталось только подключить светофоры, зарядные слоты на остановках и посадить дополнительные деревья.

Около станции Внуково планируется также привести в порядок старое футбольное поле. Вокруг него появится беговая дорожка.

Около станции Трикотажная МЦД-2 в центре кругового движения решено разбить большой цветник в форме надписи "Южное Тушино". Но это сделают весной. При этом практически все работы по благоустройству вокруг указанных станций намечено завершить до конца 2023 года.

Ранее Собянин распорядился усилить работу по благоустройству разных районов Москвы.