Открытие станции "Потапово" позволит экономить до 40 минут в день - Собянин

Открытие станции "Потапово" позволит экономить до 40 минут в день - Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Территория около новой станции метро будет качественно благоустроена

Станция "Потапово" Сокольнической линии московского метрополитена готова более чем на 70%. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Больше всего открытие новой станции ждут, конечно, жителей поселений Сосенское, Воскресенское и Щербинки. Когда к ним придет метро, они смогут экономить на дороге до 40 минут в день. Произойдет это совсем скоро, ведь основные работы уже завершены. Сейчас строители ведут монтаж систем электроснабжения, отопления, вентиляции, пожарной безопасности.

Важно, что новое метро не только улучшит транспортную доступность районов, но и повысит качество жизни москвичей.

"Благоустроим прилегающую территорию. Приведем в порядок участок магистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" от станции "Коммунарка" до улицы Поляны",

– написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Ранее мэр дал поручение правительству Москвы внести изменения в план развития столицы до конца текущего года.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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