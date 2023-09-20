Собянин поручил соединить МСД с дорогами ТиНАО

На реализацию проекта отведено два года

Транспортный каркас Новой Москвы должен быть соединен с Московским скоростным диаметром (МСД) не позднее 2025 года. Соответствующее указание дал Сергей Собянин на первом после выборов мэра заседании Президиума правительства Москвы.

"Обеспечение не позднее начала 2025 года соединения Московского скоростного диаметра с улично-дорожной сетью Троицкого и Новомосковского административных округов",

– приводит mos.ru поручение Собянина, озвученное перед собравшимися в мэрии 19 сентября.

Глава Москвы также указал на необходимость ускорить строительство Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Подвижной состав Московского метрополитена тоже должен быть обновлен как можно скорее: до 2026 года составы должны пополнить не менее 500 современных вагонов. Кроме этого, на улицы города в ближайшие три года должны выйти не менее 900 новых электробусов.

О других задачах, которые Сергей Собянин поставил перед московским правительством, "Утро.ру" писало ранее.