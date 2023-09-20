Собянин поручил обновить план развития Москвы

Изменения внесут в программы реновации жилья, благоустройства районов, "Московское долголетие" и др.

План развития Москвы необходимо актуализировать с учетом новых задач комплексного развития города. Об этом заявил мэр Сергей Собянин на первом после своего переизбрания заседании президиума правительства Москвы.

Градоначальник потребовал пересмотреть сроки и объемы ранее запланированных работ, а также наметить новые задачи. Изменения в госпрограммы развития столицы необходимо внести до конца текущего года.

В обновленном документе должна быть, в частности, предусмотрена индексация городской доплаты к пенсии и социальных пособий в 2024 году; увеличение в два раза темпов реализации программы реновации жилищного фонда; ускорение темпов строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро.

Изменения затронут план модернизации системы здравоохранения Москвы. Так, второй этап реконструкции городских поликлиник должен быть завершен в 2024 – 2025 г.г. До конца 2026 г. должны быть построены новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62, детской городской клинической больницы святого Владимира, лучевого корпуса Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" и др.

Сеть центров московского долголетия должна быть распространена на все районы Москвы.

В ближайшие пять лет должно быть отремонтировано не менее 500 зданий городских школ.

Программа благоустройства городской среды должна стать шире. В порядок нужно привести все объекты улично-дорожной сети и объекты, включенные в программу "Мой район". Особое внимание необходимо обратить на обновление и благоустройство Парк Горького, парка "Сокольники", музеи-заповедники "Коломенское", "Кузьминки-Люблино" и пр.

В программу обновления и реставрации войдут также многие объекты культурного наследия, музеи, театры, спортивные сооружения, транспортная инфраструктура.

Ранее Сергей Собянин принес присягу мэра Москвы.