Собянин рассказал о вкладе инвесторов в социальное развитие Москвы

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Москва преображается, становится комфортнее и красивее, в том числе благодаря вложениям инвесторов в строительство важных и нужных городу социальных объектов. Только в текущем году в эксплуатацию введено 54 здания социальной инфраструктуры, средства на возведение которых выделили инвесторы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В городе появились 30 детских садов, 14 школ, 2 объекта здравоохранения и 8 спортивных сооружений",
– перечислил Собянин. Он отметил, что многие объекты были сданы досрочно: не к концу года, как планировалось, а уже к началу нового учебного года.
В частности, в августе были сданы в эксплуатацию образовательный комплекс в пос. Сосенском; Ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках; Академия спорта "Динамо" в Петровском парке; Ледовый каток "Сталкер" в Куркине; спортивный комплекс с гостиницей и подземной автостоянкой в Хорошёво-Мнёвниках.
Ранее стало известно, что строящийся в Ясеневе Ледовый дворец, где разместится Центр фигурного катания Этери Тутберидзе, будет открыт с опережением сроков.
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