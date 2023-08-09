Сергей Собянин объявил о скором открытии нового ледового дворца в Ясеневе

Сергей Собянин объявил о скором открытии нового ледового дворца в Ясеневе
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Фигуристы и хоккеисты получат современную площадку для тренировки и соревнований

Ледовый дворец в Ясенево построят на пять месяцев раньше запланированного срока – уже в сентябре 2023 года. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Вместе с тренером Этери Тутберидзе и ее командой они посетили новое здание, где уже идут отделочные работы.

Совсем скоро в Ясеневе откроется Центр фигурного катания Этери Тутберидзе. Это важное событие для всей страны, поскольку на новой площадке смогут в комфортных условиях тренироваться как прославленные фигуристы, так и будущие чемпионы.

"Концепцию и технические нюансы центра площадью порядка 21 тыс. кв. м разрабатывали лучшие специалисты вместе с Этери Георгиевной. Сделали все, чтобы спортсменам было максимально комфортно тренироваться",

– сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В частности, в ледовом дворце будет два крытых катка, зрительная трибуна на 500 мест с комфортной температурой, тренировочные залы, реабилитационный блок с зоной водных процедур и пр. При желании ледовые арены можно трансформировать в хоккейное поле размером 60х26.

Вокруг дворца будет разбит красивый сквер, где смогут прогуливаться жители района.

Ранее Собянин рассказал о развитии электробусных маршрутов в Москве.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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