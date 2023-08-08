Посетители Мосурбанфорума в "Лужниках" смогут покататься на сноуборде и тюбинге

Посетители Мосурбанфорума в "Лужниках" смогут покататься на сноуборде и тюбинге
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Занятия для начинающих сноубордистов проводятся бесплатно

Организаторы Московского урбанистического форума предлагают посетителям присоединиться среди лета к традиционным зимним развлечениям на свежем воздухе: катанию с горки на сноуборде и тюбинге. Уникальная возможность доступна в "Лужниках".

Зона "Путешествие в Рождество" расположена на площадке программы "Мой район" в "Лужниках". Желающим выдадут шлем, "ватрушку" и помогут безопасно спуститься с горки. Инструкторы также помогут детям поднять тюбинг на вершину. Развлечение бесплатно как для малышей, так и для взрослых.

Горка для сноуборда разделена на две части. Первая предназначена для начинающих. Здесь тренеры научат надевать снаряжение, помогут закрепить доску, подскажут устойчивую позу. Новичка, которому очень страшно, инструктор будет буквально держать за руку во время первого спуска.

На второй части горки могут кататься опытные сноубордисты. Снаряжение можно взять в аренду или принести свое.   

По выходным с 15:00 здесь проходит шоу с участием профессиональных спортсменов и мастер-классы по джиббингу и трюкам на трамплинах.

Организаторы напоминают, что на некоторые мероприятия требуется предварительная запись.

Московский урбанфорум (МУФ) продлится до 10 сентября. Посетителей ждут на четырех площадках столицы: в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", ЦВЗ "Манеж" и Гостином Дворе.

Источник: Сайт МУФ ✓ Надежный источник
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