Известные артисты и диджеи выступят на ночных дискотеках МУФ в "Лужниках"

Первая вечеринка состоится уже 4 августа

Выступления известных артистов и диджеев смогут увидеть посетители Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках". Первая ночная дискотека – уже в эту пятницу, 4 августа.

Организаторы урбанфорума подготовили в "Лужниках" интересную и разнообразную программу для взрослых и маленьких москвичей и гостей столицы. Днем можно посетить экскурсии, лекции, мастер-классы, поучаствовать в соревнованиях, посмотреть различные шоу. А по выходным намечена большая концертная программа, в частности, каждую пятницу и субботу здесь будут проходить ночные вечеринки.

4 августа в 21:00 начнется "Дискотека будущего", где выступят L’ONE, DJ Sidorkov, DJ BAK$ и AGMA. Посетители также увидят шоу роботов, световое арт-шоу и другие перформансы.

В субботу, 5 августа, гости "Лужников" приглашаются на ретродискотеку. С 21:00 до 03:00 на открытой сцене будут работать Маргарита Суханкина, группа "Кар-Мэн", DJ Fonarev, DJ Groove и DJ Nils.

Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации на портале "Молодежь Москвы".

Московский урбанистический форум в 2023 году проходит с 1 августа по 10 сентября на крупнейших городских площадках. Уже работают пространства форума в "Лужниках" и Гостином дворе, а вскоре гостей примут парк "Зарядье и Центральный выставочный зал "Манеж".