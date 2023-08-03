Посетителям Московского урбанфорума в "Лужниках" помогут создать декор для дома

Посетителям Московского урбанфорума в "Лужниках" помогут создать декор для дома
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
На площадке МУФ проходят увлекательные мастер-классы для детей и взрослых

Приобрести полезные профессиональные навыки, посетить занятия по йоге в гамаках, постичь азы актерского мастерства и сделать декор для дома – все это смогут посетители спорткомплекса "Лужники" в рамках проходящего там Московского урбанистического форума (МУФ – 2023).

Организаторы подготовили мастер-классы для взрослых и детей по различным тематикам.

Так, на модном маркете работает школа изобразительного искусства под открытым небом. Здесь же можно послушать лекции представителей фешен-индустрии о культурном коде в современной моде, об экологии потребления, истории моды и т.д. 

На площадке для молодоженов можно узнать о свадебных трендах, цветочном этикете, сервировке семейного обеда и праздничном декоре.

В шатре "Траектория роста" научат записывать подкасты, строить эффективную коммуникацию, помогут освоить приемы работы с текстом. Юных посетителей обучат 3D-моделированию персонажа компьютерных игр, анимации, программированию.

На площадке "Сделано в Москве" расскажут, как самому делать ароматические саше и диффузоры, научат создавать украшения из оргстекла, возвращать жизнь старой одежду.

Обращаем внимание, что лекции и занятия бесплатные, но на некоторые требуется предварительная регистрация.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что Московский урбанистический форум в этом году пройдет с 1 августа по 10 сентября на четырех площадках: в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе. 

Источник: Сайт МУФ ✓ Надежный источник
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