Фестиваль Moscow Urban Fest пройдет на площадке МУФ-2023 в "Зарядье"

Фестиваль Moscow Urban Fest пройдет на площадке МУФ-2023 в "Зарядье"
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
На выставке "Город для каждого" представят самые интересные мегапроекты столицы

Концертный зал "Зарядье" станет одной из центральных выставочных площадок Московского урбанистического форума, который пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. В рамках МУФ-2023 там будет организована экспозиция "Город для каждого", а также деловая площадка форума.

Посетители выставки в "Зарядье" смогут поближе познакомиться с градостроительными достижениями Москвы последних лет. Всего будет представлено 10 мегапроектов, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"Например, „Москва – город курорт!“ расскажет о реконструкции территорий Южного и Северного речного вокзалов, а также Южного порта. О трансформации жилищного фонда Москвы в интерактивной форме расскажет стенд „Реновация“",

– пояснил Андрей Бочкарев. Для наглядности посетителям выставки будут доступны VR-аттракционы, симуляторы виртуальной реальности, специальные тренажеры, различные инсталляции.

Важной частью общей программы урбанфорума станет Moscow Urban FEST, который пройдет на площадках в Зарядье с 4 августа по 10 сентября, отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Москвичей и гостей столицы на фестивале ждет насыщенная программа. В частности, на парящем мосту можно будет присоединиться к занятиям йогой. В малом амфитеатре – послушать известных экспертов в области моды, искусства, архитектуры. Запланированы также мастер-классы по керамике, уроки балета, чайные церемонии и пр.

XII Московский урбанистический форум будет проходить с 1 августа по 10 сентября 2023 года на разных площадках, в том числе в парке "Зарядье", в спортивном комплексе "Лужники", Гостином Дворе. О том, что увидят посетители ЦВЗ "Манеж", "Утро.ру" писало ранее.

Источник: Сайт МУФ ✓ Надежный источник
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