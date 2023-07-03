Собянин: возвращение набережных москвичам - одна из важнейших городских программ благоустройства

Собянин: возвращение набережных москвичам - одна из важнейших городских программ благоустройства
Фото: Сергей Киселев/ АГН Москва
В порядок привели уже почти половину прибрежной территории

Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет 170 км. Долгое время эти пространства были недоступны для пеших прогулок. Но 10 лет назад в городе началась масштабная программа благоустройства набережных, и сейчас вдоль Москвы-реки комфортно гулять, назначать романтические встречи, любоваться пейзажами. О том, что уже сделано и что запланировано на ближайшие годы, в своем блоге рассказал мэр Сергей Собянин.

Еще недавно великолепные гранитные набережные в центре столицы были, по сути, автомобильными дорогами с оживленным движение. Идти там пешком было некомфортно, а порой и невозможно. На немногочисленных пешеходных участках не хватало зелени, лавочек, поэтому для прогулок они тоже мало подходили. А ближе к окраинам города прибрежные территории представляли собой просто неблагоустроенные берега. Но в последнее время ситуация изменилась.

"Возвращение набережных москвичам – одна из важнейших программ благоустройства, которую мы реализуем все последние годы",

– подчеркивает Сергей Собянин. Преображение началось с Крымской, Пушкинской и Якиманской набережных. В целом, в порядок уже приведено 65 км прибрежной линии, это 40 городских набережных. Впереди, конечно, еще огромная работа. Предстоит благоустроить еще пространство вдоль Москвы-реки протяженностью не менее 100 км. Планируется сделать это в ближайшие пять лет, сообщил мэр.

Ранее Собянин рассказал о комплексном развитии районов на юго-востоке Москвы.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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