Собянин: возвращение набережных москвичам - одна из важнейших городских программ благоустройства

В порядок привели уже почти половину прибрежной территории

Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет 170 км. Долгое время эти пространства были недоступны для пеших прогулок. Но 10 лет назад в городе началась масштабная программа благоустройства набережных, и сейчас вдоль Москвы-реки комфортно гулять, назначать романтические встречи, любоваться пейзажами. О том, что уже сделано и что запланировано на ближайшие годы, в своем блоге рассказал мэр Сергей Собянин.

Еще недавно великолепные гранитные набережные в центре столицы были, по сути, автомобильными дорогами с оживленным движение. Идти там пешком было некомфортно, а порой и невозможно. На немногочисленных пешеходных участках не хватало зелени, лавочек, поэтому для прогулок они тоже мало подходили. А ближе к окраинам города прибрежные территории представляли собой просто неблагоустроенные берега. Но в последнее время ситуация изменилась.

"Возвращение набережных москвичам – одна из важнейших программ благоустройства, которую мы реализуем все последние годы",

– подчеркивает Сергей Собянин. Преображение началось с Крымской, Пушкинской и Якиманской набережных. В целом, в порядок уже приведено 65 км прибрежной линии, это 40 городских набережных. Впереди, конечно, еще огромная работа. Предстоит благоустроить еще пространство вдоль Москвы-реки протяженностью не менее 100 км. Планируется сделать это в ближайшие пять лет, сообщил мэр.

Ранее Собянин рассказал о комплексном развитии районов на юго-востоке Москвы.