Сергей Собянин сообщил об открытии новой детско-взрослой поликлиники на севере Москвы

Медицинскую помощь здесь смогут получить более 13 тысяч человек

В Молжаниновском районе на севере столицы открылась новая детско-взрослая поликлиника. Она построена в соответствии с современным московским стандартом, подчеркнул мэр Сергей Собянин.

В пятиэтажном здании на Синявинской улице разместились филиалы городской поликлиники №45 и детской городской поликлиники №133.

"Детский и взрослый блоки разделили. В каждом из них создали безбарьерную среду. Самые посещаемые кабинеты расположили на первом этаже",

– сообщил мэр в своем телеграм-канале. Он уточнил, что поликлиника оснащена всем необходимым медицинским оборудованием последнего поколения, в том числе офтальмологическим и оториноларингологическим, маммографом, рентген-аппаратом, аппаратами УЗИ, ЭКГ и пр.

Штат медиков полностью укомплектован. Взрослые пациенты могут обратиться к терапевту, кардиологу, неврологу, эндокринологу, офтальмологу, урологу, оториноларингологу, хирургу. Детей принимают педиатры, оториноларинголог, невролог, офтальмолог, травматолог-ортопед, хирург, физиотерапевт и другие специалисты. В поликлинике оборудован зал ЛФК, кабинеты электросветолечения и массажа.

Обслуживать поликлиника будет более 13 тысяч горожан. Для пациентов организованы зоны комфортного ожидания приема врача, на улице установлены лавочки, обустроена детская игровая площадка.

Ранее Собянин рассказал о комплексном развитии районов на юго-востоке Москвы.