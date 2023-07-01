Из-за чего на самом деле "растет" живот

Дело даже не в калориях

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала газообразование "четкой химией", которая вызвана вполне конкретными факторами – а именно, фруктозой, присутствующих во многих фруктах и овощах.



Такая проблема грозит тем, у кого фруктоза всасывается не слишком эффективно. У таких и клубника станет газообразующим продуктом. Необходимо определиться с оптимальной дозой – то есть такой, которая будет для кишечника незаметной.

"Кстати, это ответ на вопрос, почему летом многие жалуются на то, что выпирает живот – особенно в купальнике, хотя не едят ничего калорийного, одни ягоды. Именно от ягод и увеличивается – все дело в повышенном газообразовании, хотя субъективно живот может и не болеть", – указала специалист.