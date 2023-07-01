Кому нужно срочно сделать генетическое тестирование

Некоторые россияне находятся в группе риска

Регулярная проверка здоровья и бережное отношение к собственному организму – залог долгой и счастливой жизни. Для того чтобы обезопасить себя и близких, нужно следить за любыми изменениями в организме.



Известный хирург-онколог Игорь Хатьков рассказал, кому необходимо сделать генетическое тестирование, чтобы исключить риск развития раковой опухоли. В случае, если у заболевшего онкологией гражданина выявляются характерные мутации, врачи советуют родным этого человека сдать тест.



К сожалению, многие заболевания обусловлены генетически. Выявление серьезных недугов на ранней стадии позволяет резко повысить шансы на выздоровление, отмечают журналисты "Пятого канала".