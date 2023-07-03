Доктор Мясников раскрыл главную опасность большого живота

Доктор Мясников раскрыл главную опасность большого живота
FrankHoemann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Нередко излишки на боках говорят о коварной болезни

Причина появления большого живота может крыться в болезнях. Живот – показатель здоровья и культуры тела. А в некоторых случаях излишки на талии говорят даже об инфаркте, инсульте и даже онкологических заболеваниях, указал теледоктор Александр Мясников.

Причина появления лишних объемов, указывает Мясников, нередко кроется в возрастных изменениях. А потому россиянам необходимо с молодости заботиться о подтянутости фигуры.

Необходимо также пересмотреть питание: отказаться от фастфуда и спиртного, ежедневно следить за уровнем потребляемых калорий (2200 для мужчин и 1800 – для женщин).

"То, что живот можно накачать раз и навсегда, – миф. Можно накачать мышцы живота, можно сделать даже "каменный" живот, но, если вы не будете заниматься ежедневно, не пропуская ни единого дня, все ваши усилия будут тщетны", – высказался телеведущий.


Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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