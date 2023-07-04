110-летний африканец раскрыл секрет долголетия

И это даже не здоровый образ жизни

Фермер из Южно-Африканской Республики недавно отметил свои 110 лет. Мужчина родился еще за год до Первой мировой войны. На юбилей пришли все жители поселка с многочисленными родственниками.

110-летний африканец охотно поделился секретом своего долголетия – и, по его словам, главным залогом глубокой старости, на удивление, оказался не отнюдь не здоровый образ жизни с правильным питанием. Все дело во второй половинке – африканцу повезло повстречать однажды спутника жизни. Супруга родила ему восемь детей.

Впрочем, на этом не все: 110-летний мужчина за всю жизнь не проглотил ни капли спиртного и постоянно работал. В молодости амбиций хватало, как у всех: мужчина работал в Йоханнесбурге, однако позднее понял, как убивает городская жизнь.

"В итоге я вернулся в Мараксве-Мбахелу, начав заниматься сельским хозяйством. Выращивал овощи, зерновые и табак. Тогда я купил ведро и тачку, и ими до сих пор пользуются мои дети и внуки", – делится юбиляр.