Есть у многих: онколог назвал первые признаки раковой опухоли

Есть у многих: онколог назвал первые признаки раковой опухоли
Рак. Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Искать нужно именно причину развития рака

Зачастую пациент узнает о страшном диагнозе рак, когда уже бывает поздно. Как правило, это заболевание трудно диагностируется, особенно если человек не привык тщательно следить за своим здоровьем. 

Онколог и хирург Иван Карасев уверен, что рак – почти всегда результат запущенных простых заболеваний, которые можно было вылечить. Одним из факторов риска развития онкологического процесса являются полипы в кишечнике или в любом другом органе или системе. Если болезнь пустить на самотек, оно может привести к раку. Особенно рискуют те люди, которые никак не лечили полипы и не наблюдали за своим состоянием. 

В тяжелых случаях образования полипов человеку уже не помогает даже операция. Это не гарантирует излечения, и не факт, что полипы не вырастут вновь и не перерастут в рак. 

Врач добавил, что полипы – это результат мутации клеток слизистой оболочки. В норме она постоянно обновляется, и на месте старых клеток вырастают новые нормальные. Если произошла мутация, растут полипы.

Также к раку может привести невылеченный хеликобактер и другие воспаления. Вообще любые воспаления в организме нужно лечить, в противном случае результат может быть плачевным. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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