Медик назвал способ избавиться от непреодолимой тяги к спиртному

Без чужой помощи тут точно не обойтись

В большинстве случаев алкоголик не способен самостоятельно справиться с зависимостью от водки, указывает хирург Александр Умнов. А потому таким пациентам формируют отвращение к этому напитку.

Лечение проводится поэтапно: после очищения от токсинов человека отправляют на реабилитацию, где формируют отвращение к водке. Поэтому, отмечает Умнов, родственники должны не медлить с направлением больного на специализированное лечение и не верить его обещаниям.

Специалист напомнил, что водка оказывает разрушительное воздействие на все органы человека. Кроме этила, в ней содержатся токсичные сивушные масла. В первую очередь от водки страдают печень, поджелудочная железа и головной мозг.

Далее идут ткани сердца, которые сталкиваются с дистрофией. Как следствие, у человека начинает повышаться артериальное давление, нарушается сердечный ритм.

Медик напомнил, что злоупотребление этим спиртным приводит к жировому перерождению печени, приводящему к ее циррозу.