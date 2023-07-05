Медик назвал способ избавиться от непреодолимой тяги к спиртному

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В большинстве случаев алкоголик не способен самостоятельно справиться с зависимостью от водки, указывает хирург Александр Умнов. А потому таким пациентам формируют отвращение к этому напитку.
Лечение проводится поэтапно: после очищения от токсинов человека отправляют на реабилитацию, где формируют отвращение к водке. Поэтому, отмечает Умнов, родственники должны не медлить с направлением больного на специализированное лечение и не верить его обещаниям.
Специалист напомнил, что водка оказывает разрушительное воздействие на все органы человека. Кроме этила, в ней содержатся токсичные сивушные масла. В первую очередь от водки страдают печень, поджелудочная железа и головной мозг.
Далее идут ткани сердца, которые сталкиваются с дистрофией. Как следствие, у человека начинает повышаться артериальное давление, нарушается сердечный ритм.
Медик напомнил, что злоупотребление этим спиртным приводит к жировому перерождению печени, приводящему к ее циррозу.
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