Доктор Мясников назвал главную опасность на пляжном отдыхе

С таким лучше не сталкиваться, если не хотите испортить себе лето

Инфекционный понос, комары и питьевая вода вполне способны превратить отдых в ад, если вы пренебрегаете мерами безопасности в летний период, указал врач Александр Мясников.

Главная опасность в это время года для туристов, указал телетерапевт – инфекционный понос.

"Обезвоживание может грозить смертью как слабым людям, так и детям. В странах с южным климатом ежегодно умирают от поноса два миллиона детей. Берите с собой антибиотики типа азитромицина. И ципрофлоксацин – это антибиотики широкого спектра", – порекомендовал терапевт.

Медик порекомендовал принимать таблетки сразу при появлении поноса. В противном случае можно "загреметь" в инфекционную больницу условного Гоа, откуда в принципе очень трудно выйти – а обстановка там такова, что повторить такой опыт вряд ли кому-то захочется. Поэтому соблюдайте правила гигиены, обращайте внимание на качество питьевой воды.