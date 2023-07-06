Доктор Мясников назвал главную опасность на пляжном отдыхе

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Инфекционный понос, комары и питьевая вода вполне способны превратить отдых в ад, если вы пренебрегаете мерами безопасности в летний период, указал врач Александр Мясников.
Главная опасность в это время года для туристов, указал телетерапевт – инфекционный понос.
"Обезвоживание может грозить смертью как слабым людям, так и детям. В странах с южным климатом ежегодно умирают от поноса два миллиона детей. Берите с собой антибиотики типа азитромицина. И ципрофлоксацин – это антибиотики широкого спектра", – порекомендовал терапевт.
Медик порекомендовал принимать таблетки сразу при появлении поноса. В противном случае можно "загреметь" в инфекционную больницу условного Гоа, откуда в принципе очень трудно выйти – а обстановка там такова, что повторить такой опыт вряд ли кому-то захочется. Поэтому соблюдайте правила гигиены, обращайте внимание на качество питьевой воды.
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