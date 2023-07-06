То, что убивает организм: назван самый опасный ингредиент в окрошке

То, что убивает организм: назван самый опасный ингредиент в окрошке
Фото: t.me/truekpru
От такого продукта точно стоит отказаться

Врач-диетолог Наталья Круглова указала, что кое-какие ингредиенты, необходимые для приготовления окрошки, можно заменить более полезной альтернативой. К примеру, колбасные изделия богаты насыщенными жирами.Что, в свою очередь, негативно влияет на организм, создавая ему риски в виде развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому в окрошку вместо колбасы можно добавлять отварную говядину – или мясо птицы. Заправлять же лучше вместо кваса кисломолочными напитками. 

"С точки зрения пользы кефир и другие кисломолочные напитки выигрывают. Помимо того, что это источник полноценного белка, это еще и источник биодоступного кальция. А квас – это напиток, который содержит простые сахара. Кроме того, это газированной напиток, который в сочетании с солеными продуктами может стимулировать аппетит", – указала диетолог.

Круглова отметила, что заправлять окрошку майонезом точно не стоит, чтобы не повысить калорийность блюда. Лучший вариант – нежирная сметана или йогурт.

Источник: Радио "Спутник" ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Злоба внутри": Троянова жестоко поплатилась за плевок в Россию

Актриса надеется на возвращение в Россию

Директора уральского завода застрелили из-за любовницы - СМИ

К главе предприятия пришел мстить бывший

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей