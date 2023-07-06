То, что убивает организм: назван самый опасный ингредиент в окрошке

От такого продукта точно стоит отказаться

Врач-диетолог Наталья Круглова указала, что кое-какие ингредиенты, необходимые для приготовления окрошки, можно заменить более полезной альтернативой. К примеру, колбасные изделия богаты насыщенными жирами.Что, в свою очередь, негативно влияет на организм, создавая ему риски в виде развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому в окрошку вместо колбасы можно добавлять отварную говядину – или мясо птицы. Заправлять же лучше вместо кваса кисломолочными напитками.

"С точки зрения пользы кефир и другие кисломолочные напитки выигрывают. Помимо того, что это источник полноценного белка, это еще и источник биодоступного кальция. А квас – это напиток, который содержит простые сахара. Кроме того, это газированной напиток, который в сочетании с солеными продуктами может стимулировать аппетит", – указала диетолог.

Круглова отметила, что заправлять окрошку майонезом точно не стоит, чтобы не повысить калорийность блюда. Лучший вариант – нежирная сметана или йогурт.