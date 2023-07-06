Россияне попались в аптечные сети

Маркетинговые бонусы порой становятся важнее здоровья человека

Как выбрать лекарство в аптеке? Наверняка таким вопросом задавались многие. При этом далеко не каждый обращался за советом по этому поводу к врачу. Ведь можно посоветоваться с провизором. Тем более, если речь идет о покупке "стандартного" препарата, не требующего рецепта. А можно ли доверять мнению провизоров и фармацевтов? Данные нескольких масштабных исследований говорят, что далеко не всегда. В лучшем случае вы рискуете переплатить, а в худшем – нанести вред собственному здоровью из-за неверно подобранного в аптеке средства, утверждают эксперты. Как говорится, ничего личного – только бизнес.

Доверяй, но проверяй

В 2016 году ВЦИОМ совместно с экспертами компании Bayer провели исследование, показавшее, что при выборе безрецептурных препаратов 61% россиян руководствуются рекомендацией фармацевта. Важную роль фармацевта в самопомощи и ответственном самолечении признает и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как отмечается в отчете ВОЗ, "фармацевт может играть ключевую роль в помощи людям сделать информированный выбор об ответственном самолечении, самопомощи и в обеспечении и интерпретации доступной медицинской информации".

Комментарий Павла Андреевича Воробьева, доктора медицинских наук, профессора, председателя правления Московского городского научного общества терапевтов:

"Если рецептурные препараты назначаются врачами, то в случае безрецептурных препаратов основным источником информации, помимо назначения врача, являются рекомендации и консультации провизора, инструкция по медицинскому применению препарата, а также реклама. Именно грамотное использование безрецептурных препаратов формирует принципы ответственного самолечения".

Еще в 2016 году Министерство труда своим приказом установило профессиональный стандарт "Провизор". Согласно документу, одной из ключевых функций провизора помимо продажи товаров надлежащего качества, является консультирование покупателей с точки зрения "рационального применении лекарственных препаратов в целях ответственного самолечения" (Приказ Минздрава РФ от 31.08.2016 № 647н "Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения").

Справляются ли со своими функциями российские провизоры? Как показали исследования – нет.

По результатам масштабного исследования Платформы Pharmznanie.ru, только треть фармацевтических работников отпускает препарат с торговым наименованием, который запросил покупатель, 70% рекомендуют препарат на свое усмотрение, при этом 17% советуют препараты, включенные в рекомендацию офиса аптечной сети.

Аналогичные результаты показало и исследование, проведенное Всероссийским союзом пациентов. Оказалось, что две трети провизоров и фармацевтов не интересуются предпочтениями клиентов, каждый третий аптечный работник не выясняет симптомы и особенности самочувствия больного, который пришел за лекарством, а каждый пятый не задает никаких уточняющих вопросов для подбора безрецептурного препарата.

Но самое главное – работники первого стола часто предлагают вместо запрошенного лекарства препараты, за которые начисляют маркетинговые бонусы. Зачастую эти препараты не являются даже аналогом запрашиваемого лекарства, а иногда и вовсе представляют биологически активную добавку.

Нездоровый бизнес

Почему так происходит? В основе сложившейся ситуации лежит тот факт, что бизнес-интересы аптечных сетей перевешивают интересы пациентов. Провизор не выполняет функции добросовестного консультирования и информирования пациентов, поскольку выполняет бизнес задачи руководства аптечной сети по исполнению маркетинговых контрактов. Работники первого стола становятся "коммерческими агентами", что подрывает этические и законодательные основы профессии и, потенциально, может нанести существенный вред здоровью потребителей.

Тут присутствует и момент личной заинтересованности. По словам П.А. Воробьева, работники аптеки рекомендуют покупателям чаще тот препарат, который имеет максимальный для них размер бонуса или максимальное количество поощрительных баллов.

"Система бонусов встроена в систему мотивации фармперсонала. А это сопряжено с потенциальными рисками для здоровья. Корректировка назначений на уровне аптеки вплоть до полной замены на другие классы препаратов влечет за собой нарушение терапии, некачественную помощь, и, как следствие, рост нагрузки на первичное врачебное звено", – считает эксперт.

Ассортимент лекарственных препаратов в аптеках также регулируется коммерческой политикой и наличием маркетинговых контрактов с производителями. Необходимые препараты могут быть даже выведены из ассортимента аптечной сети при отсутствии контракта, что формирует риски в области доступности лекарственных средств.

П.А. Воробьев считает, что сфера маркетинговых контрактов аптечных сетей с производителями нуждается в дополнительном госрегулировании, а маркетинговые бонусы, которые являются существенной частью доходов аптек, необходимо ограничить.