Медик озвучила главное правило при выборе арбуза

Чтобы не опасаться отравления, нужно постараться

Сезон арбузов в России начинается с середины августа и длится еще до середины осени. По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, ранние плоды весьма опасны для здоровья – их, как правило, выращивают с применением обильного количества нитратов.

"Это позволяет плодам расти быстрее, но концентрация нитратов в них бывает слишком высокой, в этом случае может наступить отравление", – предостерегла специалист.

Определить на вид и вкус такой арбуз невозможно. Самая главная рекомендация – не покупать арбузы на обочинах дорог и в сомнительных местах. При выборе учитывайте не только сезон с регионом происхождения товара, но и условия, в которых хранится продукт. Пролежавшие на жаре плоды перегреваются и быстрее портятся.

"Лучше выбирать плоды, которые хранились в прохладном месте или хотя бы в тени. Арбузы, которые лежат на земле, также могут испортиться: из-за недостатка вентиляции они начинают подгнивать или плесневеть", – сообщила специалист.