Усталось и проблемы с памятью: диетологи назвали неожиданную причину

Людям посоветовали пересмотреть рацион

Плохое состояние может быть признаком, что человек неправильно питается. К примеру, слабость и проблемы с памятью часто связаны с нехваткой в организме углеводов, утверждают диетологи. Всего они выделили пять признаков, при которых нужно пересмотреть свой рацион.

1. Частая усталость – один из ключевых признаков нехватки углеводов. Все дело в том, что они являются источником глюкозы, а следовательно и энергии.

2. Запах изо рта. Когда не хватает углеводов, начинается сжигание жира. Во время этого процесса выделяются побочные продукты распада, которые приводят к неприятному запаху изо рта.

3. Проблемы с памятью. Для хорошей работы мозгу нужно не менее 120 гр углеводов в день. В противном случае он начнет не справляться с нагрузкой.

4. Запоры. В углеводах много клетчатки, которая помогает выводить отходы пищи из организма. Когда ее не хватает, работа кишечника сильно затормаживается.

5. Регулярная изжога. Когда в организме наблюдается дисбаланс процентного соотношения углеводов и жиров, человек начинает страдать от изжоги даже если ранее у него таких трудностей не возникало.