Доктор оценила вероятность заразиться менингитом через посылку

Бактерия передается воздушно-капельным путем

Доктор медицинских наук в области эпидемиологии и микробиологии Наталья Костюкова рассказала, как человек может заболеть менингитом. Она утверждает, что через посылки произойти это не может.

Специалист отметила, что бактерия менингококк передается воздушно-капельным путем. И самая высокая вероятность ее передачи происходит при поцелуе. Рукопожатие тоже может привести к заражению, но только при условии, что ранее человек высморкался в свою руку.

"Через посылки передача менингококка невозможна", – сообщила она.

По словам профессора, порядка 5-10% населения заражены бактерией, но болезнь у них протекает без симптомов.

Ранее на складе OZON произошла вспышка менингита. Это второй подобный случай в компании за последнее время.