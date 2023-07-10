Доктор оценила вероятность заразиться менингитом через посылку

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Доктор медицинских наук в области эпидемиологии и микробиологии Наталья Костюкова рассказала, как человек может заболеть менингитом. Она утверждает, что через посылки произойти это не может.
Специалист отметила, что бактерия менингококк передается воздушно-капельным путем. И самая высокая вероятность ее передачи происходит при поцелуе. Рукопожатие тоже может привести к заражению, но только при условии, что ранее человек высморкался в свою руку.
"Через посылки передача менингококка невозможна", – сообщила она.
По словам профессора, порядка 5-10% населения заражены бактерией, но болезнь у них протекает без симптомов.
Ранее на складе OZON произошла вспышка менингита. Это второй подобный случай в компании за последнее время.
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