Как решить проблему жирных волос: медик поделилась "хитростью"

Домашнее лечение тут не поможет

Загрязнение волос происходит не только из-за внешних факторов, но и из-за выработки кожного сала, смешивающегося с роговыми чешуйками. Кожа забивается, а волосы становятся сальными, указала трихолог, дерматовенеролог Людмила Егжина.

Эксперт указывает, что зачастую выработка сальных желез настолько интенсивна, что спустя пару часов после мытья головы волосы вновь становятся грязными.

Решать эту проблему необходимо за счет нормализации себорегуляции сальных желез. Выработка сала "подстегивается" тестостероном, поэтому проблема так часто выражена в подростковом возрасте. Как правило, в таком случае медики назначают препараты, регулирующие выработку сальных желез, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Речь идет о цинкосодержащих препаратах – либо средствах для наружного применения – кислотах, молочной кислоте и пилинге, которые необходимо наносить на непосредственно волосяной покров головы.

"Поверхностное очищение – это мытьё головы, а глубокое очищение – пилинги. Из-за глубокого очищения кожа на голове дольше остается в комфортном состоянии, а волосы медленнее загрязняются", — подчеркнула специалист.