Собянин рассказал о масштабном строительстве медицинского центра в Новой Москве

Многопрофильная клиника в Коммунарке отвечает высшим мировым стандартам здравоохранения

Новейший медицинский центр в Коммунарке – это не просто больничные корпуса разного профиля, это настоящий медицинский город, не уступающий лучшим клиническим центрам мира. На это указал мэр Сергей Собянин на встрече с жителями ТиНАО.

Перед началом строительства был изучен опыт ведущих медицинских центров разных стран, учтено мнение врачей. В результате был спроектирован современный клинический комплекс с новым оборудованием, с удобной логистикой для пациентов и персонала.

В период пандемии коронавируса рядом с капитальными зданиями в Коммунарке вырос временный госпитальный кластер, оснащенный при этом современным оборудованием, с реанимационными отделениями, комфортными палатами.

Сейчас достроены практически все корпуса, рассчитанные на маленьких и взрослых пациентов с различными заболеваниями. Осталось возвести только корпус онкологической больницы с возможностью проведения 3D и 4D лучевой терапии.

"Этой больнице мы придали статус одного из пяти московских онкологических центров. Это не означает, что там занимаются только онкологией. Но это один из ее профилей, куда входит диагностика, лечение, профилактика",

– пояснил Собянин. Он рассказал, что завершение строительства корпуса лучевой терапии в Коммунарке запланировано на конец 2023 – начало 2024 года. Работать там будут лучшие врачи, получившие опыт в профильных отделениях других московских больниц.

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