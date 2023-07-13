Какие продукты отлично притупляют чувство голода

Какие продукты отлично притупляют чувство голода
Annette Riedl/www.globallookpress.com
продолжениеВрач назвал самое эффективное упражнение для продления молодости
Медик назвала самую полезную еду для здорового похудения

Для желающих сбросить лишние килограммы существуют продукты, подавляющие чувство голода с пользой для организма, указала гастроэнтеролог Алла Неруллина. 

К примеру, фрукты с высоким содержанием клетчатки отлично притупляют голод и весьма полезны, способствуя оптимальной микрофлоре кишечника и снижая воспалительные процессы. А при регулярном употреблении они хорошо справляются с запорами и дисбактериозом.

По словам гастроэнтеролога, туда же можно включить и орехи. Однако помните, что орехи – достаточно калорийный продукт, поэтому их нужно употреблять с осторожностью.

"Также зеленый чай и содержащийся в нем кофеин помогают снизить аппетит и способствуют хорошему метаболизму. После употребления авокадо с клетчаткой появляется чувство насыщения и снижается риск переедания", – отметила Неруллина..

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Шикарные пляжи и дешевая еда: названа главная альтернатива Турции и Египту

В этом году туристам из РФ распахнули двери еще несколько стран

Курс рубля нанесет удар по простым россиянам – эксперты

Рост цен ожидают уже к концу июля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей