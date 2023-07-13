Какие продукты отлично притупляют чувство голода

Медик назвала самую полезную еду для здорового похудения

Для желающих сбросить лишние килограммы существуют продукты, подавляющие чувство голода с пользой для организма, указала гастроэнтеролог Алла Неруллина.

К примеру, фрукты с высоким содержанием клетчатки отлично притупляют голод и весьма полезны, способствуя оптимальной микрофлоре кишечника и снижая воспалительные процессы. А при регулярном употреблении они хорошо справляются с запорами и дисбактериозом.

По словам гастроэнтеролога, туда же можно включить и орехи. Однако помните, что орехи – достаточно калорийный продукт, поэтому их нужно употреблять с осторожностью.

"Также зеленый чай и содержащийся в нем кофеин помогают снизить аппетит и способствуют хорошему метаболизму. После употребления авокадо с клетчаткой появляется чувство насыщения и снижается риск переедания", – отметила Неруллина..

