Врач назвал самое эффективное упражнение для продления молодости

Врач назвал самое эффективное упражнение для продления молодости
IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo/www.globallookpress.com
Ничто не бывает легко - особенно здоровое тело

Врач-диетолог Майкл Мосли рассказал о наиболее эффективном комлексе упражнений для продления молодости. Те, кто желает сохранить себя в тонусе после сорока лет, должны точно работать с утяжелителями, утверждает медик – чтобы в итоге мышечная масса росла, а жировой процент снижался.

Специалист отметил, что усиленные нагрузки способствуют улучшенной работе когнитивных функций. Тренировки также снизят риск развития онкологических заболеваний.

Еще одно преимущество – улучшенное качество сна. Хороший отдых – залог потери жировой массы в области живота, особенно при ежедневных силовых тренировках, указал британский медик.

Источник: Express ✓ Надежный источник
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