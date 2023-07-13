Врач назвал самое эффективное упражнение для продления молодости

Ничто не бывает легко - особенно здоровое тело

Врач-диетолог Майкл Мосли рассказал о наиболее эффективном комлексе упражнений для продления молодости. Те, кто желает сохранить себя в тонусе после сорока лет, должны точно работать с утяжелителями, утверждает медик – чтобы в итоге мышечная масса росла, а жировой процент снижался.

Специалист отметил, что усиленные нагрузки способствуют улучшенной работе когнитивных функций. Тренировки также снизят риск развития онкологических заболеваний.

Еще одно преимущество – улучшенное качество сна. Хороший отдых – залог потери жировой массы в области живота, особенно при ежедневных силовых тренировках, указал британский медик.