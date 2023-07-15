Кардиолог назвал главную причину частых обмороков

У кого-то беда с сердцем и сосудами

Причина внезапного обморока – кратковременное нарушение кровообращения в головном мозге, а также снижение центрального систолического давления, указал кардиолог Грант Шехян.

Специалист отметил, что в этот самый момент на мгновение в мозге нарушатся кровообращение – иными словами, органу резко начинает не хватать крови для нормальной работы. Как правило, причину следует искать либо в снижении насосной функции сердца, либо в нарушении сосудистого тонуса.

Человек способен оказать себе первую помощь самостоятельно – при потери сознания он находится в горизонтальном, самом оптимальном для мозга состоянии в таком случае.

"Если же обморок накладывается на иные симптомы – головную головную боль, боли в груди, животе, спине, при дыхании, при наличии крови изо рта, черном дегтеобразном стуле, учащенном или неритмичном сердцебиении, если случилось несколько приступов потери сознания подряд, если есть судороги, спутанность сознания после того, как человек вроде бы пришел в себя, сильная слабость, то точно нужна скорая помощь, – подытожил кардиолог.