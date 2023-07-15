Кому не похудеть с диетой и спортом: медики дали совет людям с "невредимым жиром"

Без терпения тут далеко не уехать

Мировые наблюдения позволили установить медикам, что сегодня от избыточного веса страдают более 2,6 млрд человек. При этом миллиард страдает исключительно от ожирения.

К 2030 году, считают эксперты, порядка 20 процентов населения будет страдать от ожирения. Причинно-следственная связь до сих пор не найдена. Впрочем, никто не обращает внимание на развитие потребления и технологий как на первичный фактор, повлиявший на мобильность современного человека, у которого все под рукой.

Специальная формула позволяет рассчитать медикам для конкретного человека потребность в энергии, чтобы пациент не терял в мышечной массе и не испытывал чувства голода.

Метод уникален: калориметрия (как он называется) оценивает энергозатраты человеческого организма, определяя нужное количество энергии, жиров и углеводов, чтобы человек не прибавлял в весе и обходился без излишеств. Диетологи рекомендуют помнить о терпении – сбрасывать вес тело будет достаточно долго, поэтому необходимо проявить терпение.



