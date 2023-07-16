Препятствует раку и диабету: раскрыты полезные свойства масла

Препятствует раку и диабету: раскрыты полезные свойства масла
Фото: unsplash.com
В первую очередь это касается оливкового и подсолнечного

Диетолог Алексей Кабанов утверждает, что масла являются незаменимым продуктом в повседневном рационе. Но если стоит выбор между подсолнечным или оливковым, то лучше ориентироваться на личне предпочтения, поскольку в вопросах пользы большой разницы между ними нет.

По словам специалиста, без жира клетки в организме не могут нормально функционировать. Без этого компонента вырастает риск развития болезней сердца и сосудов. Оливковое масло, к примеру, очень полезно при преддиабетических состояниях и диабете второго типа, поскольку помогает снижать уровень сахара в крови. Дополнительно масла способствуют уменьшению риска развития рака и болезни Альцгеймера.

"Наибольшую пользу организм получает при сбалансированном употреблении различных растительных масел, подсолнечного и оливкового прежде всего", – говорит диетолог.

Он отметил, что на фоне усилий маркетологов сложилось впечатление, будто бы подсолнечное является менее полезным, чем оливковое, но в действительности это не так. На самом деле они отлично дополняют друг друга, поэтому лучше включать в рацион оба вида продукта.

Источник: Лента.ру
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