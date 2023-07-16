Почему нельзя есть сырое мясо: россиян предупредили о последствиях "деликатеса"

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Риск подхватить трихинеллез из-за сырого мяса крайне велик – особенно при употреблении свинины. Любители стейков прожарки "медиум" и ниже должны об этом помнить. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как отведать мясной деликатес и при этом отведать тот самый деликатес.
В ведомстве указали, что даже в небольшом кусочке такого мяса с высокой долей вероятности могут содержаться личинки трихинелл – круглых паразитических червей.
Во избежание заражения мясо нужно покупать в сертифицированных точках и питаться исключительно продуктами полной прожарки. Даже не думайте его пробовать во время приготовления и тщательно промывайте ножи после использования.
Любопытной информацией поделился комбат
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