Специалист рассказал, какие действия стоит предпринять в случае обнаружения живого существа внутри раковины

По сравнению с другими насекомыми, которые доставляют людям множество неудобств, пауки кажутся наиболее безобидными и даже дружелюбными. Впрочем, это только на первый взгляд. На самом же деле эти хищники нередко создают дискомфорт, причем не только тем, кто страдает от арахнофобии. Например, по ночам пауки могут заползать в уши человека. Отоларинголог Дарья Харина рассказала, что необходимо делать в такой ситуации.

По словам специалиста, большинство людей не сразу замечают присутствие в своей ушной раковине насекомого. Однако обнаружить атаку помогут несколько верных признаков. Эксперт поделилась, что в такой ситуации человек может столкнуться с чувством страха, заложенностью и болевыми ощущениями в ухе, а также ухудшением слуха.

Несмотря на неприятные ощущения и желание поскорее избавиться от непрошенного гостя, вытаскивать его своими силами не стоит. Харина объяснила, что в таком случае можно легко повредить кожу слухового прохода или даже загнать паука еще глубже в ухо. Поэтому, по словам врача, необходимо доверить решение этой проблемы специалисту.

Дарья Харина дала инструкцию, которой стоит придерживаться в ситуации, когда ушную раковину атаковал паук. Чтобы облегчить болевые ощущения, если таковые имеются, можно принять обезболивающее. Следующий обязательный шаг – обращение к оториноларингологу. Он проведет осмотр и вытащит насекомое специальными инструментами, проверит состояние барабанной перепонки пациента, а также назначит правильное лечение.