Ангина и воспаление легких: чем опасно мороженое для людей со слабым иммунитетом

Такое лакомство не рекомендуется больным даже во время жары

Диетолог Татьяна Мещерякова рассказала о главной опасности мороженого, указав, что речь идет, безусловно, о лакомстве с немалым содержанием жиров. А потому грозит оно, прежде всего, людям с избыточным весом.

Особенное воздержание от этого лакомства требуется от диабетиков или людей в преддиабетном состоянии.

В остальном же опасность мороженого известна: люди с чувствительным горлом могут простудиться от него в самое жаркое лето из-за охлаждения миндалин. Так что здесь в группе риска преимущественно для людей со слабым иммунитетом. У детей, предупреждает специалист, уже к вечеру может проявиться симптоматика в виде повышенной температуры и боли в горле.