Вплоть до рака: какие болезни могут вызывать помидоры при постоянном употреблении

Увлекаться искусственно выращенными плодами опасно

Овощи, с одной стороны – едва ли не самая полезная пища для человека. Однако едва ли их можно сделать основой ежедневного рациона. И многие из них опасны для организма – особенно при отсутствии баланса в выборе продуктов.

К примеру, в одном помидоре содержится до 30 процентов дневной нормы витамина С, B и фланоида нарингенина, снижающего воспаление. А мощнейший антиоксидант, который содержится в томате – ликопин.

По словам диетолога Ирины Торопыгиной, этот элемент снижает риск развития раковых и сердечных болезней. Чем краснее томат, тем выше концентрация ликопина.

Однако в помидорах столько пользы, сколько и вреда. Организм способен переваривать лишь до 22 миллиграммов ликопина в сутки. Это менее трех помидоров. А зачастую их выращивают в тепличных условиях с использованием химических удобрений – поэтому вы рискуете накачать себя нитратами.

При подагре же томаты вызывают приступы заболевания. Осторожно к такому овощу следует относиться и язвенникам.

"Томат провоцирует и без того повышенную кислотность, а из-за грубой клетчатки еще и раздражает слизистую желудка и 12-перстной кишки – потому эти органы воспаляются еще сильнее", – указала медик.