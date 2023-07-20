Никакой изжоги: доктор Мясников поделился рецептом идеального маринада для шашлыка

Никакой изжоги: доктор Мясников поделился рецептом идеального маринада для шашлыка
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Здоровье нужно беречь - особенно когда мясо не нуждается в дополнительных специях

Далеко не всегда удается выйти после застолья на даче с приятным ощущением в животе – от избытка мяса мучает тяжесть в животе с нарастающей изжогой. Доктор Александр Мясников рассказал, как сделать такой маринад, после которого можно забыть о столь неприятных мучениях.

Теледоктор справедливо указывает, что многие обожают вылазки с близкими на природу, где можно пожарить мясо на углях. Однако не все при этом берегут драгоценное здоровье и выберут самое вредно для желудка и кишечного тракта. Поэтому важно выбирать правильны маринад.

Как указал Мясников, проблема с желудком появляется из-за обилия уксуса, сильных специй и кисломолочных продуктов – таких, как сметана или кефир. Естественно, убийственная смесь устроит в желудке натуральную революцию.

Мясников рекомендует замачивать мясо в минералке с умеренным содержанием соли – чтобы оно оказалось вкусным и сочным. Ничего остального просто не потребуется – на ваш выбор имеется немало соусов.

А не так давно Александр Мясников предупредил об опасности лекарственных препаратов, которые отпускают в аптеках без рецепта – нередко они приводят в деменции. Речь идет об антигистаминах, из-за которых в головном мозге откладывается белок бета-амилоид. 

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
новости партнеров

После маневра Путина Эрдоган потерпел сокрушительное поражение

Анкаре советуют навсегда забыть о Европе

Кремль резко отреагировал на ультиматум МУС об аресте президента России

В Москве рассказали, что последует за угрозами в адрес главы государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей