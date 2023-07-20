Никакой изжоги: доктор Мясников поделился рецептом идеального маринада для шашлыка

Здоровье нужно беречь - особенно когда мясо не нуждается в дополнительных специях

Далеко не всегда удается выйти после застолья на даче с приятным ощущением в животе – от избытка мяса мучает тяжесть в животе с нарастающей изжогой. Доктор Александр Мясников рассказал, как сделать такой маринад, после которого можно забыть о столь неприятных мучениях.

Теледоктор справедливо указывает, что многие обожают вылазки с близкими на природу, где можно пожарить мясо на углях. Однако не все при этом берегут драгоценное здоровье и выберут самое вредно для желудка и кишечного тракта. Поэтому важно выбирать правильны маринад.

Как указал Мясников, проблема с желудком появляется из-за обилия уксуса, сильных специй и кисломолочных продуктов – таких, как сметана или кефир. Естественно, убийственная смесь устроит в желудке натуральную революцию.

Мясников рекомендует замачивать мясо в минералке с умеренным содержанием соли – чтобы оно оказалось вкусным и сочным. Ничего остального просто не потребуется – на ваш выбор имеется немало соусов.

А не так давно Александр Мясников предупредил об опасности лекарственных препаратов, которые отпускают в аптеках без рецепта – нередко они приводят в деменции. Речь идет об антигистаминах, из-за которых в головном мозге откладывается белок бета-амилоид.