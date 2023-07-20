После работы на огороде не разогнуть спину: что делать

После работы на огороде не разогнуть спину: что делать
Фото: Alexander Legky, Alexander Legky / Global Look Press / www.globallookpress.com
Простой способ вернуть королевскую осанку

Лето – золотая пора для каждого владельца загородного участка. Многих из нас тянет к земле так сильно, а желание сделать каждую грядку красивой настолько велико, что владельцы ближайших аптек к выходным закупают дополнительную партию обезболивающей мази.

Действительно, часто бывает так, что после работы на огороде не разогнуть спину. Однако реабилитолог Владимир Бондаренко рассказал журналистам портала "МИР24" о том, что делать с этой проблемой.

Оказывается боль в спине после работы в огороде можно не только прекратить, но и сделать так, чтобы она никогда не возвращалась. Поможет в этом обычная растяжка.

Закончили работать в саду – не торопитесь вставать, подчеркивает врач. Сидя на корточках поделайте круговые вращения коленями, а после этого, уперевшись ладонями в землю, распрямляйте подъемы ног так, будто бы встаете на цыпочки. Затем можно сделать круговые движения тазом, аккуратные наклоны из стороны в сторону и, напоследок, скручивания из стороны в сторону, чтобы размять позвоночник.

Напоследок врач подчеркнул, что сильная боль в спине – повод для обращения к врачу. Ровно как и обмороки – они могут свидетельствовать о проблемах с сердцем, о чем на Утро.ру уже писали ранее.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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