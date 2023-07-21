Суперпродукт поможет справиться с лишним весом

Необязательно изнурять себя физическими нагрузками

Лето уже в разгаре, однако далеко не все жители нашей страны успели сбросить лишние килограммы к наступлению теплого сезона. Многие перманентно остаются в состоянии борьбы с ненавистным жиром. Известный зарубежный диетолог Сунни Патель рассказал, какой продукт может помочь в этом нелегком деле.



Опытный эксперт обратил внимание, что в культурах многих стран принято добавлять большое количество специй в блюда. Их аромат и вкус не только придает обеду дополнительный шарм, но и способен помочь в уничтожении жировых складок. Таким суперпродуктом является перец чили.



Добавление этой приправы в блюда помогает разогнать метаболизм, что позитивным образом сказывается на фигуре человека. Кроме того, употребление перца приводит к снижению аппетита и повышению жизненной энергии. Активный человек тратит больше калорий, что также помогает похудеть.



Специалист посоветовал разнообразить домашнее меню блюдами с добавлением перца чили. Разумеется, если этот продукт не вызывает аллергических реакций. При появлении любого недомогания нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

