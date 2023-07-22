Доктор Мясников рассказал о самом полезном напитке по утрам

Стар, как мир, и невероятно эффективен

Многочисленные исследования доказывают, что кофе положительно влияет на протекание ряда заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Тау-белки у здоровых людей поддерживают структуру головного мозга.

По словам терапевта Александра Мясникова, кофе – отличный напиток от деменции. Болезнь Альцгеймера становится все более распространенной из-за накопления специфического бета-амилоидного белка в мозге. Почему – вопрос открытый. Однако заболеванию подвержены чаще всего люди с избыточным весом, а также диабетики.

Мясников также напомнил, что в ходе многочисленных исследований было выяснено, что кофе помогает лучше справляться с вызовами, требующими кропотливой работы головного мозга.

Вместе с тем Мясников назвал кофе незаменимым помощником при аритмии. Естественно, подчеркнул заслуженный врач, все хорошо то, что в меру.