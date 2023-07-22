Один безобидный продукт может навсегда испортить здоровье

Бойтесь того, что едите

Цельнозерновой хлеб – не самая лучшая еда при заболеваниях ЖКТ и пищевой непереносимости. Как указала врач-диетолог Марият Мухина, в первом случае этот продукт сильно ухудшает состояние пищеварительной системы.

Еще одно условие для однозначного запрета – непереносимость злаков или глютена, провоцирующего аллергическую реакцию слизистой оболочки кишечника.

Если же человек решит съесть цельнозерновой продукт со злаками при непереносимости, иммунная реакция не заставит себя долго ждать. Организм воспримет попавшую пищу вирусом – и начнет синтезировать антитела, что негативно влияет на здоровье и провоцирует лишнюю нагрузку на иммунитет.

В таком случае, продолжила Мухина, организм не станет разбираться патогенами с куда более опасными последствиями – вместо этого он будет "заниматься" злаками.

А ранее мы рассказывали, чем можно и нужно заменить вредный сахар.