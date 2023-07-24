Ускоряет старение: названа самая опасная еда для людей старше 60 лет

Нутрициолог объяснил вред такой пищи

С годами у каждого человека замедляется обмен веществ, и количество потребляемой энергии снижается. Кроме того, организму становится труднее расщеплять сложные компоненты и усваивать необходимые микроэлементы.

Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в свежем интервью рассказал, что фастфуд для людей старше 60 лет ужасно вреден. Помимо того, что такая пища не содержит ничего полезного, в фастфуде еще и содержится много трансжиров и вредных углеводов, которые буквально налипают на стенки кишечника и не выводятся из организма человека.

"Трансжиры приводят к увеличению липопротеинов низкой плотности, то есть плохого холестерина", – отметил врач.

После 60 лет человеку труднее всего выводить опасные вещества из организма, и они накапливаются. Плохой холестерин приводит к закупорке сосудов и образованию бляшек. Даже самый здоровый организм не справится с такой нагрузкой, предупредил нутрициолог. Далее повышенная нагрузка ложится на почки, желудок и печень, и человек начинает стареть сумасшедшими темпами.

Большое количество соли в фастфуде дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что тоже негативно влияет на качество жизни.

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