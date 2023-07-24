Срочно в больницу: какие признаки говорят о клещевом боррелиозе

Врачи рассказали, как распознать болезнь

В период активности клещей во многих российских регионах вырастает опасность подхватить болезнь Лайма или боррелиоз. Врачи говорят, что на начальных стадиях определить наличие недуга крайне сложно, поскольку, как правило, оно протекает без каких-либо симптомов.

Иммунолог Николай Крючков утверждает, что в таких ситуациях болезнь может даже стать хронической и диагностировать ее становится крайне сложно из-за неспецифических симптомов.

"Хронический боррелиоз часто напоминает другие хронические заболевания. Например, аутоиммунные, поражения черепно-мозговых нервов или оболочек головного мозга, менингоэнцефалит", – пояснил специалист.

Чтобы обнаружить первые признаки болезни Лайма он посоветовал следить за своим организмом. Первые симптомы появляются спустя пару недель после укуса. Сперва на месте появляется кольцевидная эритема. При поражении внутренних органов повышается температура, возникает боль в мышцах и суставах.

По словам медика, лучший способ обнаружить болезнь Лайма – сдать кровь на определение повышенного уровня антител класса IgM к боррелиям.