О чем предупреждают отеки по утрам: комментарий врача

Медик раскрыла симптомы опасных болезней

Многие уверены в том, что особенности внешности – это изюминки, которые делают каждого из нас уникальным. Однако, даже за милым припухлым лицом может на самом деле скрывается опасное заболевание.



К счастью, многие врачи начали вести личные блоги, где совершенно бесплатно делятся информацией, благодаря которой читатели могут обеспокоиться вопросами своего здоровья и своевременно обратиться за помощью. Итак, о чем же сигнализируют отеки по утрам?

Опухшее лицо, в том числе и мешки под глазами, по словам эндокринолога Зухры Павловой, указывают на проблемы с почками. Распухшие руки и скованность пальцах – знак неполадок в работе щитовидки. Отеки ног же могут означать проблемы с сердечно-сосудистой системой.



Кроме того, доктор сообщила то, что для некоторых может стать самым настоящим откровением: отеки могут появиться из-за употребления недостаточного количества воды или белка. Но, в любом случае, ни о каком бездумном употреблении мочегонных препаратов и самолечении и речи быть не может. Проблему следует решать исключительно совместно с врачом.

К слову, совсем недавно стало известно то, недостаток какого элемента может вызвать хроническую усталость. Установить дефицит можно сдав анализ в поликлинике, а восполнить – простым налаживание питания.

