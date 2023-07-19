Врачи выяснили неочевидную причину хронической усталости

Организму может попросту не хватать одного компонента

Когда человек страдает от вялости и хронической усталости, то первым делом ему следует проверить витаминный баланс в организме. Бывает так, что именно нехватка полезных веществ приводит к подобным последствиям. К примеру, врачи установили, что одним из неочевидных факторов является недостаток витамина B12.

Все дело в том, что он принимает активное участие в процессах производства эритроцитов, нервных клеток, а также поддерживает работу иммунной системы. Это может обернуться для человека проблемами с поддержанием равновесия, спутанностью сознания. Отдельно страдающий от нехватки витамина организм может испытывать слабость и вялость.

Медики утверждают, что ежедневно нужно употреблять порядка 1,5 миллиграмма B12, чтобы чувствовать себя хорошо. Как правило, витамин можно получить из продуктов животного происхождения. Также эта проблема часто встречается у пожилых людей из-за осложнения впитывания полезных веществ организмом.