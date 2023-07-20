Сладко и полезно: чем заменить сахар

Вредный продукт приводит к ожирению

Мало кто готов спорить с тем, что сахарный песок – добавка, которая наносит серьезный вред организму. Однако сладкоежкам очень тяжело отказаться от привычного вкуса блюд. К счастью, современные технологии позволяют использовать заменители, которые сохраняют вкус блюда, но не приводят к появлению лишнего веса.

Диетолог Евгения Пегова рассказала, чем можно заменить сахарный песок. В первую очередь, в блюда можно добавлять фруктозу, стевию, а также  ксилит. Такие ингредиенты придадут блюду сладкий вкус, но не навредят фигуре, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Перечисленные добавки значительно слаще сахара, а значит человек употребит их совсем немного. Это позволит сохранить баланс между потреблением допустимого количества калорий и вкусом.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Аргентина отомстила России за решение по зерновой сделке

Между странами разгорается скандал

Названа причина окончательного возвращения Пугачевой в Россию

Терпение Примадонны лопнуло

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей