Сладко и полезно: чем заменить сахар

Вредный продукт приводит к ожирению

Мало кто готов спорить с тем, что сахарный песок – добавка, которая наносит серьезный вред организму. Однако сладкоежкам очень тяжело отказаться от привычного вкуса блюд. К счастью, современные технологии позволяют использовать заменители, которые сохраняют вкус блюда, но не приводят к появлению лишнего веса.



Диетолог Евгения Пегова рассказала, чем можно заменить сахарный песок. В первую очередь, в блюда можно добавлять фруктозу, стевию, а также ксилит. Такие ингредиенты придадут блюду сладкий вкус, но не навредят фигуре, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Перечисленные добавки значительно слаще сахара, а значит человек употребит их совсем немного. Это позволит сохранить баланс между потреблением допустимого количества калорий и вкусом.

