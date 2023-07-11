Вызывают деменцию: доктор Мясников указал опасность популярных таблеток

Вызывают деменцию: доктор Мясников указал опасность популярных таблеток
Александр Мясников. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Не все лекарства такие безобидные

"Одно лечим, другое калечим", – гласит народная пословица. И это, к сожалению, не пустой звук. Как выяснилось, в фармацевтике есть таблетки, которые вызывают деменцию. Об этом популярный предупредил доктор Александр Мясников. 

По словам врача, эти таблетки довольно распространены и очень популярны среди россиян. Отпускаются они без рецепта, поэтому находятся в свободном доступе. 

Речь идет о популярных антигистаминных таблетках, которые каждый россиянин хоть раз употреблял и давал детям. Именно антигистамины со временем могут провоцировать болезнь Альцгеймера, то есть умственную отсталость или в конечном итоге деменцию. 

Все дело в том, что после приема антигистаминов в мозге человека откладывается специфический белок бета-амилоид. Мясников подчеркнул, что основными факторами развития деменции являются генетические параметры, излишний вес, малые нагрузки и так далее. 

Напомним, деменция – неизлечимая и прогрессирующая болезнь, приводящая к разрушению личности человека. Название таблеток Мясников не привел, но очевидно, что многие антигистамины этим грешат. 

В заключении Мясников отметил, что его публикация в соцсети – просто информация о новинках медицины, а не рецепт. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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