Вызывают деменцию: доктор Мясников указал опасность популярных таблеток

Не все лекарства такие безобидные

"Одно лечим, другое калечим", – гласит народная пословица. И это, к сожалению, не пустой звук. Как выяснилось, в фармацевтике есть таблетки, которые вызывают деменцию. Об этом популярный предупредил доктор Александр Мясников.

По словам врача, эти таблетки довольно распространены и очень популярны среди россиян. Отпускаются они без рецепта, поэтому находятся в свободном доступе.

Речь идет о популярных антигистаминных таблетках, которые каждый россиянин хоть раз употреблял и давал детям. Именно антигистамины со временем могут провоцировать болезнь Альцгеймера, то есть умственную отсталость или в конечном итоге деменцию.

Все дело в том, что после приема антигистаминов в мозге человека откладывается специфический белок бета-амилоид. Мясников подчеркнул, что основными факторами развития деменции являются генетические параметры, излишний вес, малые нагрузки и так далее.

Напомним, деменция – неизлечимая и прогрессирующая болезнь, приводящая к разрушению личности человека. Название таблеток Мясников не привел, но очевидно, что многие антигистамины этим грешат.

В заключении Мясников отметил, что его публикация в соцсети – просто информация о новинках медицины, а не рецепт.

