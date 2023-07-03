Собянин рассказал о достижениях столичной службы 112

Собянин рассказал о достижениях столичной службы 112
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Система 112 действует в Москве уже 11 лет

3 июля 2012 года в Москве была создана служба 112. Она была организована по принципу "одного окна", и сегодня в единой системе объединены более 230 служб, в том числе аварийно-восстановительные, пожарная, скорая, полицейская, диспетчерские управ, транспорта и т.д. Получить помощь в Москве стало быстро и просто.

Сергей Собянин, поздравляя сотрудников системы 112 с днем рождения службы, напомнил, что обратиться за помощью можно, не только позвонив по телефону, но и отправив на этот номер смс. Это важно для людей с нарушениями слуха и речи, а также в разных критических ситуациях.

Принимают диспетчеры и вызовы на иностранных языках. Всего в смену заступают 125 операторов, на обработку запроса у них уходит примерно полторы минуты. Поступают в систему и сигналы от "ЭРА-ГЛОНАСС", причем как автоматические, например, после аварии, так и поданные вручную водителем, когда  в пути возникают проблемы.

По данным mos.ru, только за текущий 2023 г. операторы системы 112 приняли 3,3 млн вызовов и оперативно передали их соответствующим профильным службам. Благодаря такой слаженной работе москвичи могут чувствовать себя под защитой.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе водолазов в системе городского хозяйства Москвы.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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